Росгвардейцы помогли жителю райцентра Карелии найти управу на пьяного агрессивного соседа

В Сегеже задержали мужчину, устроившего дебош в подъезде дома.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, ночью в Сегеже мобильным «телохранителем» воспользовался 23-летний местный житель. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что в подъезде своего дома молодой человек встретил соседа, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина размахивал руками, оскорблял юношу, выражался нецензурной бранью и проявлял агрессию.

Несколькими часами ранее сегежский патруль вневедомственной охраны выезжал по сигналу тревоги в один из магазинов города. Как оказалось, мужчина пронес четыре бутылки мицеллярной воды мимо кассы и не оплатил их. Ущерб заведению составил более 1600 рублей.

Все нарушители были задержаны и доставлены в полицию.

Ранее сообщалось, росгвардейцы в Карелии скрутили нарушителя, разбившего припаркованные автомобили.