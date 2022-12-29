Росгвардейцы в Карелии скрутили нарушителя, разбившего припаркованные автомобили

Авария со стоящими на парковке автомобилями произошла в Приладожье, виновника поймали сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе карельского управления Росгвардии, инцидент произошел 28 декабря в городе Сортавала. Там неизвестный врезался в припаркованные автомобили, а затем скрылся с места происшествия.

На место были вызваны росгвардейцы, которые обследовали ближайшие дворы и в одном из них обнаружили нарушителя. При задержании мужчина оказал сопротивление.

Виновника аварии передали автоинспекторам для дальнейшего разбирательства.