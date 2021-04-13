Росгвардейцы пополнили запасы Республиканской станции переливания крови Карелии на 11 литров

Сотрудники Росгвардии республики стали участниками донорской акции «Подари жизнь».

В связи с острой необходимостью пополнения запасов групп крови Республиканская станция переливания крови Карелии в Петрозаводске организовала внеочередную донорскую акцию «Подари жизнь». Передвижной донорский пункт вместе с медицинскими работниками прибыл в территориальное Управление Росгвардии, сообщили в ведомстве.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии пополнили запас крови в общей сложности более чем на 11 литров. Медицинские работники поблагодарили карельских росгвардейцев за активное участие в донорской акции, отметив, что их всегда рады видеть в числе доноров.

Ранее сообщалось, республиканская станция переливания остро нуждается в донорах крови O(I) Rh(-), B(III) Rh(+/-), АВ (-).