Росгвардейцы продолжают ловить жителей Карелии, пытающихся пронести товары мимо кассы

Нарушители, попавшиеся на кражах в магазинах, были задержаны в Кеми и Сегеже.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в Кеми сотрудники сетевого магазина на проспекте Кирова сообщили прибывшей на место группе задержания, что мужчина пронес мимо кассы товар стоимостью около одной тысячи рублей. Личность нарушителя была установлена – им оказался 68-летний местный житель. Мужчину задержали.

А в Сегеже в одном из специализированных магазинов алкогольной продукции сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего горожанина за совершенные ранее хищения.

Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее подростков и любителя крепкого алкоголя задержали за кражи в магазинах Сортавалы в Карелии.