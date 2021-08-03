Росгвардейцы продолжают ловить жителей Карелии, пытающихся пронести товары мимо кассы

Нарушители, попавшиеся на кражах в магазинах, были задержаны в Кеми и Сегеже.
По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в Кеми сотрудники сетевого магазина на проспекте Кирова сообщили прибывшей на место группе задержания, что мужчина пронес мимо кассы товар стоимостью около одной тысячи рублей. Личность нарушителя была установлена – им оказался 68-летний местный житель. Мужчину задержали.
А в Сегеже в одном из специализированных магазинов алкогольной продукции сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего горожанина за совершенные ранее хищения.
Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее подростков и любителя крепкого алкоголя задержали за кражи в магазинах Сортавалы в Карелии.
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