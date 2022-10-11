Районные бойцы Росгвардии «обстреляли» коллег из Петрозаводска

Чемпионат по стрельбе среди подразделений вневедомственной охраны росгвардии прошёл в Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В мастерстве стрелков соревновались сотрудники районных подразделений вневедомственной охраны. Чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова прошёл в преддверии 70-летия вневедомственной охраны на базе полигонов республиканского управления росгвардии. Чтобы продемонстрировать свой уровень огневой подготовки и принять участие в стрельбах, росгвардейцы преодолели сотни километров.

Сотрудники выполняли упражнение по скоростной стрельбе со сменой магазинов, в ходе которого необходимо было за 30 секунд произвести 10 выстрелов из пистолета Макарова в неподвижную мишень с расстояния 25 метров.

Первое место занял старший прапорщик полиции Вадим Шеремет из Сортавальского отдела вневедомственной охраны. Второе — у старшего сержанта полиции Макара Старченко из Сегежи. А третьим стал старший сержант полиции Максим Карху из Костомукши.