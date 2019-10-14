Росгвардейцы разнимали женские драки в барах Карелии

В минувшие выходные сотрудникам Росгвардии пришлось трижды выезжать в злачные заведения Олонца, чтобы утихомирить разбушевавшихся посетителей.

Ночью 12 октября тревожные кнопки в Олонце срабатывали в барах на улицах Свободы, 30-летия Победы и Свирских Дивизий. Так, без четверти два, дежурный наряд был направлен в заведение на улице Свободы. В баре две сестры, одной из которых 32 года, а другой 29 лет, повздорили со своей 26-летней землячкой. Дело закончилой дракой, которую и разняли росгвардейцы. Дальнейшее выяснение отношений между дамами будет происходить в отделе внутренних дел.

В половине третьего ночи помощь росгвардейцев потребовалась работникам бара на улице Свирских Дивизий. Там женщина нанесла телесные повреждения 44-летней посетительнице.

Ближе к полуночи конфликт вспыхнул и в баре на улице 30-летия Победы. За драку задержаны 47-летний местный житель и его 18-летний сын. Конфликт начался из-за того, что юноша выглядит слишком молодым для совершеннолетнего и охрана не пропустила его. На защиту интересов сына встал отец. В результате оба оказались в полиции, рассказали в Росгвардии Карелии.