Подписаться
Новости. Криминал
18:20, 14 Октября 2019
фото: карельское отделение Росгвардии

Росгвардейцы разнимали женские драки в барах Карелии

Загрузка...

В минувшие выходные сотрудникам Росгвардии пришлось трижды выезжать в злачные заведения Олонца, чтобы утихомирить разбушевавшихся посетителей.

Ночью 12 октября тревожные кнопки в Олонце срабатывали в барах на улицах Свободы, 30-летия Победы и Свирских Дивизий. Так, без четверти два, дежурный наряд был направлен в заведение на улице Свободы. В баре две сестры, одной из которых 32 года, а другой 29 лет, повздорили со своей 26-летней землячкой. Дело закончилой дракой, которую и разняли росгвардейцы. Дальнейшее выяснение отношений между дамами будет происходить в отделе внутренних дел.

В половине третьего ночи помощь росгвардейцев потребовалась работникам бара на улице Свирских Дивизий. Там женщина нанесла телесные повреждения 44-летней посетительнице.

Ближе к полуночи конфликт вспыхнул и в баре на улице 30-летия Победы. За драку задержаны 47-летний местный житель и его 18-летний сын. Конфликт начался из-за того, что юноша выглядит слишком молодым для совершеннолетнего и охрана не пропустила его. На защиту интересов сына встал отец. В результате оба оказались в полиции, рассказали в Росгвардии Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-10-14 18:49:05
Не заведения у вас злачные, а души. И здоровье вам нужно только для того, чтобы пить водку.
кир
2019-10-14 18:38:10
Теперь знаю! Улицы переименовать, чтобы людишки им соответствовали. Тогда можно обойтись и существующим народом. И ничего менять не надо.
кир
2019-10-14 18:23:25
Названия улиц не соответствуют людям их населяющим. Но где взять других?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
12.10.2019, 15:16
СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного
10.10.2019, 00:18
Хлеб – соль
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
09.10.2019, 15:20
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией

Аналитика

Сегодня 17:06
Обществоведение
"Подрыв доверия к государству и закону"
Конституционный суд Карелии приступил к рассмотрению дела об индексации выплат ветеранам труда.
Хлеб – соль 18
10.10.2019 00:18
"Задача - стать лучшими в стране"
09.10.2019 16:57
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией 2
09.10.2019 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
09.10.2019 10:45
Вся аналитика

Чтиво

10.10.2019 11:06
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 11
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.10.2019 12:30
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»