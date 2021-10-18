Росгвардейцы разняли драку у магазина в райцентре Карелии

Жители Череповца и поселка Ильинский устроили драку в Олонце.

По сообщению Управления Росгвадлии по Карелии, группе задержания Олонецкого отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о драке около магазина на улице Урицкого. На месте сотрудники Росгвардии разняли двух мужчин и установили их личности. По словам, 46-летнего гражданина, зарегистрированного в Череповце, в магазине на него набросился незнакомец – потасовка переместилась на улицу. Вторым участником битвы оказался 36-летний житель поселка Ильинский.

Нарушителей передали участковому уполномоченному полиции.

Ранее сообщалось, две пьяные жительницы Карелии целые сутки не давали покоя бойцам Росгвардии.