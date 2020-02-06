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Росгвардейцы в Карелии изъяли оружие у нарушителей

Новости. Общество
18:00, 07 Февраля 2020
фото: © Управление Росгвардии по Карелии
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За неделю проведено более 200 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Выявлено 29 административных правонарушений в сфере оборота оружия.

Нарушителей привлекли  к административной ответственности.

Росгвардейцы изъяли у местных жителей 12 единиц огнестрельного оружия и 180 патронов к нему.

В управлении напомнили, что еженедельно по средам проводится обязательная дактилоскопическая регистрация лиц, претендующих на право получения удостоверения частного охранника.

Ранее посетители судов в Карелии пытались пронести в здания оружие и электрошокеры.

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