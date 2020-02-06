Росгвардейцы в Карелии изъяли оружие у нарушителей

За неделю проведено более 200 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Выявлено 29 административных правонарушений в сфере оборота оружия.



Нарушителей привлекли к административной ответственности.



Росгвардейцы изъяли у местных жителей 12 единиц огнестрельного оружия и 180 патронов к нему.



В управлении напомнили, что еженедельно по средам проводится обязательная дактилоскопическая регистрация лиц, претендующих на право получения удостоверения частного охранника.

Ранее посетители судов в Карелии пытались пронести в здания оружие и электрошокеры.