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Росгвардейцы в Карелии помешали орудующим в магазинах злоумышленникам

Новости. Происшествия
09:26, 03 Августа 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

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В Карелии за сутки зарегистрировано несколько сообщений о попытках хищения товаров и краже.

Тревожная сигнализация сработала в одном из городских гипермаркетов Петрозаводска. К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратились представители охранной организации и сообщили, что неизвестный гражданин совершил кражу товаров стоимостью свыше 14 тысяч рублей. Нарушителем оказался 30-летний гражданин. Об этом информируют в Росгвардии.

Практически в это же время в столице Карелии росгвардейцев вызвали в другой гипермаркет. Там 33-летний мужчина попался на порче товара.

Тогда же днем от действий злоумышленников пострадали сетевые магазины Кеми и Сегежи. Общая сумма ущерба составила около двух тысяч рублей.

Всех нарушителей задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске буйный посетитель бара подрался, испортил шторы и получил «перцовкой» в глаза.

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Комментарии

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drug
2021-08-03 10:21:54
Кто задержал нарушителей ?
ЧОП магазина или росгвардеец ?
Передали полицейским - смешно - а упаковали заранее ?
За что платят предприниматели - за тревожную кнопку и работу посредников.
По факту и тексту статьи задерживает злодеев ЧОП, оформляет злодеев полиция - а что делает росгвардия (простите -
кто ездит по кнопкам) исполняет роль статиста ради статистики - показатели растут - отчеты идут в Москву.
Бесит то, что ради одного малоимущего воришки, задействовано сразу: два сотрудника ЧОП (которын задержали), два гвардейца (оформили бумаги что они задержали) и два полицейских (такси до отдела полиции и различные бумаги).
Может исключить ненужные звенья ????
карел
2021-08-03 10:37:57
drug, +++++ , толку от этой струтуры нуль .
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