Росгвардейцы в Карелии помешали орудующим в магазинах злоумышленникам

В Карелии за сутки зарегистрировано несколько сообщений о попытках хищения товаров и краже.

Тревожная сигнализация сработала в одном из городских гипермаркетов Петрозаводска. К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратились представители охранной организации и сообщили, что неизвестный гражданин совершил кражу товаров стоимостью свыше 14 тысяч рублей. Нарушителем оказался 30-летний гражданин. Об этом информируют в Росгвардии.

Практически в это же время в столице Карелии росгвардейцев вызвали в другой гипермаркет. Там 33-летний мужчина попался на порче товара.

Тогда же днем от действий злоумышленников пострадали сетевые магазины Кеми и Сегежи. Общая сумма ущерба составила около двух тысяч рублей.

Всех нарушителей задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске буйный посетитель бара подрался, испортил шторы и получил «перцовкой» в глаза.