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Росгвардейцы в Карелии за неделю выезжали более 400 раз по сигналу тревоги

Новости. Общество
14:27, 17 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Вневедомственная охрана Карелии за неделю совершила 408 выездов на охраняемые объекты, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

С 8 по 15 октября россгвардейцы выезжали 408 раз по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 5 случаях пресечены попытки краж.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 6 нарушителей за административные правонарушения, 6 – по подозрению в совершении преступления.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего бывшей супруге расправой.

 

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Комментарии

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Off
2021-10-17 15:20:38
Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Стаканчики готовит ,
Значит с ними нам вести бумажный бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба за стаканом . :)
Русский
2021-10-17 14:42:59
Протестуны больше плакатиками на мосту не трясут. Офф тоже с бульдозерами в ключевском карьере не дерется и поперек невского пассажа не лежит. Так и будет впредь.
Гость
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