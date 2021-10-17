Росгвардейцы в Карелии за неделю выезжали более 400 раз по сигналу тревоги

Вневедомственная охрана Карелии за неделю совершила 408 выездов на охраняемые объекты, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

С 8 по 15 октября россгвардейцы выезжали 408 раз по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 5 случаях пресечены попытки краж.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 6 нарушителей за административные правонарушения, 6 – по подозрению в совершении преступления.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего бывшей супруге расправой.