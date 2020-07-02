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Росгвардейцы в Карелии задержали покупателя, который все-время "забывал" оплачивать товар в магазине

Новости. Происшествия
09:15, 03 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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В городе бумажников на магазинной краже попался 36-летний петрозаводчанин, который находился в розыске, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Петрозаводчанин, которого разыскивала полиция столицы республики и Питкярантского района, попался на магазинной краже в Кондопоге. Днём 1 июля сработала тревожная сигнализация сетевого магазина на улице Советов.

Подъезжая к объекту, группа задержания заметила мужчину, который выскочил из дверей и бросился бежать. Сотрудники догнали злоумышленника и доставили его в магазин для опознания. Директор сообщила, что этот человек неоднократно совершал хищение товаров. Только в данной торговой точке 26 мая он похитил мясную продукцию на сумму около 3 тысячи рублей, 2 июня – аналогичные товары на сумму более 2 тысячи рублей, 26 июня – на 2,8 тыс. рублей. По всем фактам в районном отделе внутренних дел есть заявления.

Задержанного передали сотрудникам полиции. Есть основания полагать, что пострадал не только один магазин в Кондопоге – ведётся проверка на причастность злоумышленника к иным противоправным деяниям на территории республики.

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