Росгвардейцы в Кондопоге задержали любителя халявного алкоголя

Мужчина в магазине Кондопоги похитил бутылку дорого алкоголя, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В субботу, 31 октября, сигнал тревоги на пульт Кондопожского отдела вневедомственной охраны поступил из магазина на Октябрьском шоссе. В магазине задержан 27-летний кондопожанин, на которого указала директор, пояснив, что 18 октября он похитил бутылку дорогостоящего алкоголя стоимостью около двух тысяч рублей.

Группа задержания вневедомственной охраны передала гражданина полиции. Ранее его уже задерживали за аналогичные правонарушения.