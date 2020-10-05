Росгвардейцы в Петрозаводске задержали фруктовых воров

Парочка пыталась украсть фрукты из продуктового павильона, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

По сообщению управления Росгвардии по Карелии, утром 6 октября в Петрозаводске сработала тревожная сигнализация в одном из продуктовых павильонов на проспекте Александра Невского.

Хозяин ларька рассказал прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны, что неизвестные ему мужчина и женщина средних лет украли фрукты. Как пояснил владелец прилавка, он успел задержать даму и закрыть её внутри торгового помещения, но ее кавалер убежал с похищенным товаром.

Спустя некоторое время мужчина вернулся на место, чтобы вернуть фрукты владельцу и освободить свою сообщницу. Разгорелся конфликт между хозяином павильона и правонарушителем. В результате любитель фруктов сбежал с места происшествия без куртки, в кармане которой был его паспорт.

Сотрудники вневедомственной охраны чуть позже задержали схожих по приметам граждан неподалеку в одном из сетевых магазинов. Владелец павильона их опознал, написал заявление. Личность задержанного мужчины подтвердилась утерянным паспортом.

Задержанные переданы сотрудникам органов внутренних дел, которые проведут проверку по факту случившегося.