Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Сортавале начинается битва за горсовет 2
27.09.2020 16:18
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
Сегодня 10:06
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста 1
27.09.2020 21:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРАНТИН В ШКОЛАХ, НОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА И ПОГИБШИЙ МОТОЦИКЛИСТ
27.09.2020 19:00
Опасную бочку с нефтепродуктами до сих пор не убрали из поселка Карелии 1
27.09.2020 15:16

Росгвардейцы Карелии задержали мужчину и женщину, пытавшихся украсть продукты из супермаркета

Новости. Происшествия
12:45, 28 Сентября 2020
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС, архив
Загрузка...

В сетевом магазине Медвежьегорска были совершены две кражи одновременно, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В сетевом магазине Медвежьегорска сотрудники охраны 25 сентября задержали женщину, которая пыталась украсть алкоголь и продукты.

В тот же день кражу совершил еще и мужчина, личность и приметы которого сотрудники охраны магазина установили, но задержать его не удалось. Через день он снова явился в магазин и был задержан.

Правонарушители переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Всего за три дня, с 25 по 27 сентября, в Карелии сотрудники вневедомственной охраны пресекли семь попыток хищения на охраняемых объектах. Три случая произошли в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске и по одному в Кондопоге и Питкяранте. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
25.09.2020, 07:50
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
21.09.2020, 16:40
Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 4
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»