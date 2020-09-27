Росгвардейцы Карелии задержали мужчину и женщину, пытавшихся украсть продукты из супермаркета

В сетевом магазине Медвежьегорска были совершены две кражи одновременно, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В сетевом магазине Медвежьегорска сотрудники охраны 25 сентября задержали женщину, которая пыталась украсть алкоголь и продукты.



В тот же день кражу совершил еще и мужчина, личность и приметы которого сотрудники охраны магазина установили, но задержать его не удалось. Через день он снова явился в магазин и был задержан.

Правонарушители переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Всего за три дня, с 25 по 27 сентября, в Карелии сотрудники вневедомственной охраны пресекли семь попыток хищения на охраняемых объектах. Три случая произошли в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске и по одному в Кондопоге и Питкяранте.