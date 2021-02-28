Росгвардейцы задержали пять человек, пытавшихся обворовать организации в Карелии

Вневедомственная охрана Карелии пресекла пять попыток хищения имущества организаций, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

С 20 по 25 февраля совершено 372 выезда по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в пяти случаях пресечены попытки хищения имущества.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Карелия, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за административные правонарушения задержали шестерых человек.

По подозрению в совершении преступлений задержан один человек.