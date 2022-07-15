Росгвардейцы задержали в магазине Петрозаводска мужчину с неоплаченной бутылкой коньяка в кармане

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли попытки хищения в магазинах города.

На днях утром представители службы охраны одного из сетевых магазинов Петрозаводска вызвали группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии когда заметили, что неизвестный мужчина попытался вынести в кармане куртки бутылку коньяка, не оплатив. Задержан 43-летний житель карельской столицы.

Вечером в субботу ещё один петрозаводчанин был задержан росгвардейцами в одном из торговых заведений за попытку пронести товар мимо кассы. Им оказался 22-летний местный житель. Общая сумма ущерба составила 1000 рублей. Оба задержанных переданы полиции для дальнейшего разбирательства.