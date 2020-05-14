Росгвардейцы задержали в Петрозаводске любителя халявной водки

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, совершившего хищение алкогольной продукции, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске 14 мая сотрудники вневедомственной охраны выезжали на срабатывание тревожной сигнализации в один из гипермаркетов. Работники магазина указали прибывшим на место правоохранителям на мужчину, который совершил хищение бутылки водки из торгового зала. Гражданин задержан. Им оказался 25-летний житель Петрозаводска. В ходе проверки личности правонарушителя было также установлено, что это второе совершенное им за год хищение.

Вечером того же дня сотрудники вневедомственной охраны повторно выезжали в гипермаркет и задержали мужчину, совершившего аналогичное правонарушение.

Задержанные граждане переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.