Росгвардия объявила набор сотрудников среди жителей Карелии и пообещала им множество льгот

Социальные гарантии и карьерный рост обещают жителям Карелии, поступающим на службу во вневедомственную охрану Росгвардии.

Об этом сообщили в региональном Управлении ведомства.



Требуются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет с образованием не ниже среднего, отсутствием судимости и грубых административных правонарушений. Для мужчин обязательная служба в Вооружённых Силах РФ.



Прошедшим отбор гарантируется достойное и своевременное денежное довольствие; компенсация оплаты найма жилья; обязательное страхование жизни и здоровья; выплата материальной помощи; ежегодный оплачиваемый отпуск; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи; санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях; бесплатное медицинское обеспечение; предоставление детям льготных мест в детских дошкольных учреждениях и школах; карьерный рост; социальные гарантии; бесплатное обучение в высших учебных заведениях в системе Войск национальной гвардии.



По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б. Телефоны: 8(8142)73-59-78, 8(8142)73-59-88