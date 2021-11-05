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Росгвардия объявила набор сотрудников среди жителей Карелии и пообещала им множество льгот

Новости. Общество
09:08, 05 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Социальные гарантии и карьерный рост обещают жителям Карелии, поступающим на службу во вневедомственную охрану Росгвардии.

Об этом сообщили в региональном Управлении ведомства.

Требуются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет с образованием не ниже среднего, отсутствием судимости и грубых административных правонарушений. Для мужчин обязательная служба в Вооружённых Силах РФ.

Прошедшим отбор гарантируется достойное и своевременное денежное довольствие; компенсация оплаты найма жилья;  обязательное страхование жизни и здоровья; выплата материальной помощи; ежегодный оплачиваемый отпуск; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи; санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях; бесплатное медицинское обеспечение; предоставление детям льготных мест в детских дошкольных учреждениях и школах; карьерный рост; социальные гарантии; бесплатное обучение в высших учебных заведениях в системе Войск национальной гвардии.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б. Телефоны: 8(8142)73-59-78, 8(8142)73-59-88

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Комментарии

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топка
2021-11-05 10:25:10
Льготы - это хорошо. Необходимый пункт - расстрел за взятку.
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