Росгвардия в Карелии приглашает на службу несудимых и физически подготовленных молодых людей

Открыт набор на службу в территориальное управление Росгвардии.

Во вневедомственной охране Управления Росгвардии по Республике Карелия открыт набор на службу.

Требования к кандидатам:

• наличие образования не ниже среднего (полного);

• возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

• отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;

• способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Льготы и гарантии:

• стабильная и своевременная заработная плата;

• социальные гарантии;

• медицинское обеспечение;

• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;

• бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Более подробную информацию о поступлении на службу можно узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.