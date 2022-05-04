Росгвардия в Карелии приглашает на службу несудимых и физически подготовленных молодых людей

Открыт набор на службу в территориальное управление Росгвардии.
Во вневедомственной охране Управления Росгвардии по Республике Карелия открыт набор на службу.
Требования к кандидатам:
• наличие образования не ниже среднего (полного);
• возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;
• отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;
• способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Льготы и гарантии:
• стабильная и своевременная заработная плата;
• социальные гарантии;
• медицинское обеспечение;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;
• бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.
Более подробную информацию о поступлении на службу можно узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.
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