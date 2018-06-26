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Новости. Общество
21:05, 26 Июня 2018

"Роскачество" назвало регионы с лучшим хлебом

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Всероссийское исследование "Роскачества" выявило регионы, которые стали абсолютными лидерами по качеству хлеба.

Оно затронуло 176 брендов в 62 российских регионах всех федеральных округов. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности, в том числе проверяли на наличие пестицидов и фосфатов. Кроме того, специалисты изучали такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины, а также определяли "натуральность" продукта.

Результаты показали, что 86% исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, а 32% из них даже превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы и претендуют на получение государственного знака качества, подчеркивают эксперты "Роскачества".

В результате исследования определены регионы, которые оказались абсолютными лидерами по объему высококачественного хлеба. Ими стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Значительная доля хлеба повышенного качества оказалась также в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Топ регионов-лидеров замыкают Вологодская, Тульская и Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. Как отметили эксперты организации, там не было найдено ни одного товара с нарушениями.

В Москве нарушения в проверенных товарах обнаружились. В общей же сложности доля высококачественного хлеба в столице превышает 58%.

В то же время ни в одном из исследуемых товаров эксперты не обнаружили токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и тяжелых металлов. Кроме того, отклонения по наличию картофельной палочки было обнаружено лишь в 1,7% проверенных образцах хлеба, что опровергает миф о его повсеместной зараженности картофельной болезнью, делают вывод эксперты.

В то же время исследование показало ряд правовых пробелов в законодательстве, связанных с нормированием ряда улучшителей хлеба и методиками их контроля. Предложения экспертов "Роскачества" в этой области уже поддержаны Росстандартом и внесены в программу национальной стандартизации на 2019 год.

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