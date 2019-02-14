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Новости. Общество
21:30, 14 Февраля 2019
фото: Pixabay

Роскачество рассказало, как выбрать надежные презервативы

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Роскачество в связи с многочисленными запросами потребителей и Днём всех влюбленных дало рекомендации по выбору надежных презервативов и рассказало, где лучше их приобретать, чтобы избежать подделки, следует из сообщения организации.

"Эти медицинские изделия, применяемые в качестве барьерного контрацептива, различны между собой по материалу изготовления, размеру и текстуре. Правильно подобранное изделие гарантирует не только комфорт в использовании, но и защиту от заболеваний, передающихся половым путем. Одни из наиболее опасных и необратимых – ВИЧ, гепатит", - отмечает Роскачество.

По данным Всемирной организации здравоохранения, мужские латексные презервативы защищают на 85% или более от передачи ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем. Эксперты отмечают, что стопроцентной защиты от инфицирования пока не существует. Главным в выборе презервативов является место их покупки, отмечают в Роскачестве. Эксперты советуют приобретать их в аптеках или же аптечных киосках, чтобы избежать подделки.

Наиболее распространены на рынке изделия, сделанные из латекса.

"Один из значительных минусов этого вида сырья – контакт с веществом на маслянистой основе делает их менее прочными. Помимо этого, латекс может вызывать индивидуальную аллергическую реакцию", - уточняют в Роскачестве. Там добавляют, что изделия из полиизопрена и медицинского полиуретана менее распространены на рынке и изучены, но гипоаллергенны и сверхтонкие.

Эксперты подчеркивают: важно, чтобы презерватив всегда подходил по размеру. Многие производители выпускают изделие по размерам от S до XXL.

"На упаковке и этикетке должны быть пропечатаны штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия, если они из Европы, то помечаются знаком соответствия "СЕ". Также обратите внимание на срок годности, независимо от производителя он не превышает пяти лет, использовать барьерный контрацептив после его истечения нельзя", - подчеркнули в организации.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аналитического агентства DSM Group, в 2018 году российские аптеки продали 26,1 миллиона упаковок (138,7 миллиона штук) презервативов на 6,5 миллиарда рублей (в розничных ценах).

По сравнению с 2017 годом продажи упали на 4,7% в стоимостном и на 6,6% в натуральном выражении (в упаковках). В феврале 2018 года продажи выросли на 5,6% в рублях и на 1,4% в штуках относительно аналогичного периода 2017 года. Средневзвешенная стоимость осталась на уровне прошлого года – 47 рублей за штуку.

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