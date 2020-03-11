890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Морозы идут в Карелию
Сегодня 13:57
Пенсионера без памяти нашли на обочине в Петрозаводске
Сегодня 10:21
Ребенок и женщина стали жертвами страшной аварии в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 12
Сегодня 08:52
"Местный всегда ближе к земле"
Сегодня 11:32
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО) 7
Сегодня 01:17

Роскомнадзор рассказал, законно ли использовать тепловизоры для измерения температуры работников

Новости. Общество
17:40, 11 Марта 2020
фото: © Архив AP Photo/Ed Wray
Загрузка...

Роскомнадзор дал разъяснения в связи с запросами работодателей о допустимости использования тепловизоров.

В Роскомнадзоре Карелии пояснили, что температура тела – это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 ст.10 Федерального закона "О персональных данных" допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.

В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется.

Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, выражающихся в намерении посетить организацию. При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на консультацию к врачу.

Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее объявление.

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения ввиду достижения цели сбора указанных показателей.

Данные разъяснения могут быть скорректированы работодателями с учетом региональных нормативных актов, принятых в связи с угрозой распространения короновируса, например, Указа Мэра Москвы № 12-УМ от 5 марта 2020 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
05.03.2020, 12:40
Современное цифровое оборудование для диагностики новообразований кожи появилось в Петрозаводске
04.03.2020, 10:07
Экс-чиновница мэрии Петрозаводска, уволенная за пост в Интернете про мразей, написала новый опус
07.03.2020, 13:30
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Аналитика

Сегодня 17:11
Обществоведение
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад"
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о том, почему в парке "Каменный бор" стали строить детский сад.
Выбираем квартиру с отделкой "под ключ"
Сегодня 14:10
"Местный всегда ближе к земле"
Сегодня 11:32
Как туалетная бумага напугала карельских депутатов 11
10.03.2020 12:37
Садик в "Каменном бору": в поисках компромисса 5
10.03.2020 10:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Телеграм-каналы в политическом поле Карелии
Сегодня 15:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»