Роскомнадзор за год удалил из интернета 26 тысяч материалов с детским порно

Роскомнадзор отчитался о борьбе с детской порнографией в Сети.

"Роскомнадзор в результате самостоятельного мониторинга интернет-пространства с июня прошлого года по июнь нынешнего выявил более 26 тысяч материалов с детской порнографией, - отмечается в сообщении ведомства. - Все выявленные материалы удалены из сети через механизм Единого реестра запрещенной информации".

Мониторинг отечественных и зарубежных социальных сетей на предмет выявления контента с детской порнографией Роскомнадзор осуществляет с середины прошлого года. Ранее работа по удалению таких интернет-ресурсов велась преимущественно на основе обращений граждан организаций (от них с июня 2017 года по июнь 2018 года поступили сообщения о 24 тысячах интернет-адресах с детской порнографией), пишет ТАСС.

Всего с ноября 2012 года в Единый реестр запрещенной информации было включено около 65 тысяч страниц сайтов, содержащих подобные материалы.