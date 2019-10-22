"Росконтроль" назвал лучший и худший российский чай в пакетиках

Эксперты Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" оценили качество российского чай пакетиках.

В исследовании принял участие чай таких торговых марок, как "Майский Высокогорный", "Принцесса Канди Ceylon Tea", Akbar Ceylon, Greenfield Golden Ceylon, Riston Finest Ceylon Tea, Globus и Hillway Exclusive, пишут "Известия".

Эксперты оценивали чай по более чем 50 параметрам, в том числе доле кофеина и танина, а также наличию пестицидов и токсичных элементов. При этом образцы закупались в обычных магазинах, а не отбирались со складов.

В результате проверки образец чая торговой марки Globus попал в черный список — в нем было обнаружено содержание плесеней, превышающее максимально допустимый уровень в два раза.

В образцах чая "Майский", "Принцесса Канди", Akbar и Riston нашли остаточные количества пестицидов, в том числе таких, которые не разрешены для выращивания чая в Россия. Тем не менее продукты признаны соответствующими правилам безопасности — количество этих пестицидов столь незначительно, что превысить их допустимую суточную дозу вряд ли удастся.

В чае Akbar, "Принцесса Канди" и Hillway выявили низкое содержание кофеина по сравнению со средними значениями, установленными для напитка.

Самый высокий рейтинг по всем показателям качества получил чай Greenfield.