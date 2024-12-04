Роскошный пентхаус Александра Невзорова* передали государству

Суд признал недействительной сделку купли-продажи дома и участка: жена журналиста продала имущество своей матери.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка и дома в посёлке Лисий Нос, которые ранее принадлежали супруге журналиста-иноагента Александра Невзорова* Лидии**, а затем были проданы её матери Наталии Колесниковой, сообщает .
«Суд применил последствия недействительности сделки, прекратил право собственности Колесниковой на вышеуказанное имущество, зачислив его на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в источнике.
* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.
** Признана участником запрещённого в России экстремистского объединения.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание