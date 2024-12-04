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Роскошный пентхаус Александра Невзорова* передали государству

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10:40, 06 Декабря 2024
фото: © Скриншот с фото: spb.cian.ru

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Суд признал недействительной сделку купли-продажи дома и участка: жена журналиста продала имущество своей матери.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка и дома в посёлке Лисий Нос, которые ранее принадлежали супруге журналиста-иноагента Александра Невзорова* Лидии**, а затем были проданы её матери Наталии Колесниковой, сообщает LIFE.ru.

«Суд применил последствия недействительности сделки, прекратил право собственности Колесниковой на вышеуказанное имущество, зачислив его на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в источнике.

* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Признана участником запрещённого в России экстремистского объединения.

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