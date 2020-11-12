890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд признал незаконной организацию платной парковки у железнодорожного вокзала в Петрозаводске 10
Сегодня 15:06
Глава Минздрава Карелии сообщил о большом потоке пациентов, поступающих в инфекционную больницу 4
Сегодня 10:19
Два десятка медиков республиканской больницы заразились COVID-19: Минздрав Карелии не признает факт вспышки заболевания 4
Сегодня 17:21
В Петрозаводске ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе (ВИДЕО) 4
Сегодня 15:15
Школа №27 в Петрозаводске ушла на "дистант" из-за пандемии коронавируса 12
Сегодня 10:38
Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19 1
12.11.2020 22:00

"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под брендом "Поехали!"

Новости. Общество
20:40, 13 Ноября 2020
фото: АГН МОСКВА
Загрузка...

Знаменитая фраза, произнесенная космонавтом Юрием Гагариным, станет товарным знаком, под которым планируется выпуск продукции.

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспатента.

До этого в "Роскосмосе" агентству рассказали о планах зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.

При этом не было ясно, какие именно товары предполагается выпускать под этими брендами.

"Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг", — уточнил представитель Роспатента.

Заявка охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

Сейчас по заявке проводится "экспертиза заявленного обозначения". В среднем она занимает чуть больше пяти месяцев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Римма
2020-11-13 21:00:46
Уже сто раз говорили, писали, что Гагарин не говорил "поехали". Это у них крыши поехали от алкоголя.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

Сегодня 12:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 12:35
Когда лениться не грех
Сегодня 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 4
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»