"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь под брендом "Поехали!"

Знаменитая фраза, произнесенная космонавтом Юрием Гагариным, станет товарным знаком, под которым планируется выпуск продукции.

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспатента.

До этого в "Роскосмосе" агентству рассказали о планах зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.

При этом не было ясно, какие именно товары предполагается выпускать под этими брендами.

"Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг", — уточнил представитель Роспатента.

Заявка охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

Сейчас по заявке проводится "экспертиза заявленного обозначения". В среднем она занимает чуть больше пяти месяцев.