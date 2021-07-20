Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников облетел пострадавшие от огня территории.

Рослесхоз наращивает группировку сил и средств для тушения лесных пожаров в Карелии. Как сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства, сейчас в республике борются с огнем 15 работников Архангельского лесопожарного центра и 10 парашютистов-десантников Мурманской авиабазы. Всего же в тушении лесных пожаров задействованы 435 человек, 89 единиц техники и три воздушных судна. Еще три воздушных судна участвуют в авиапатрулировании.

Глава Рослесхоза Иван Советников 20 июля сам проверил, как организована работа по тушению пожаров в регионе. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства облетел пострадавшие от огня территории вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и карельским губернатором Артуром Парфенчиковым.

Как отметили в Рослесхозе, в ближайшие пять дней в лесах Карелии прогнозируется 3 – 4 классы пожарной опасности. В дальнейшем на большей части республики класс пожарной опасности снизится, но в южной и центральной части региона он останется высоким.