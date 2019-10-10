Рослеспрофсоюз начал бессрочную кампанию за достойный труд в лесном хозяйстве

В профсоюзе считают, что российские лесоводы находятся в бедственном положении.

Российский профсоюз работников лесных отраслей начал сбор подписей под петицией к руководству страны с требованием принятия кардинальных мер по улучшению ситуации в отрасли. Как говорится в петиции, размещенной в сети Интернет, российские лесоводы находятся сегодня в бедственном положении.

"Заработная плата лесоводов – одна из самых низких в экономике страны. Существует огромный пласт нерешенных социально-трудовых проблем. Бюджетное финансирование лесного хозяйства недостаточно для выполнения всех возложенных на него функций. Важнейшая как для экономики, так и для экологии отрасль находится в кризисе, теряет квалифицированные кадры", – отметили профсоюзные активисты.

Как считают в Рослеспрофсоюзе, руководству страны необходимо предпринять пять шагов: установить в лесном хозяйстве достойную заработную плату, достойные условия труда, эффективное социальное партнерство, справедливое пенсионное обеспечение и обеспечить развитие кадрового персонала. В профсоюзе подчеркнули, что кампания за достойный труд лесников носит бессрочный характер.