"Роснефть" дарит женщинам открытки со стихами Ахматовой

Посетительницы автозаправочных станций под брендами "Роснефть", "ТНК" и "Башнефть" в Международный женский день получили поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой.

Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты "Роснефти", по QR-коду, расположенному на открытке. Это позволит прослушать стихотворения и романсы Ахматовой в исполнении актеров.

"Я являюсь клиентом "Роснефти" уже четыре года. Сегодня была приятно удивлена подарком от компании. Хорошо, когда компании думают о своих клиентах и готовят для них такие милые мелочи",- рассказала клиент компании Яна.

Кроме того, "Роснефть" поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций.

Напомним, что "Роснефть" является одним из лидеров на рынке автомобильного топлива, уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам.

На это работает масштабная система контроля качества компании – пробы отбирают и проверяют в лабораториях на заводе из каждой выпущенной партии нефтепродуктов. Во всех регионах присутствия у "Роснефти" есть собственные нефтебазы, и на каждой работает лаборатория, контролирующая качество "входящих" продуктов и "исходящего" бензина – перед отправкой на АЗС для каждой партии делаются пробы. По прибытии на место назначения нефтепродукты снова подвергаются проверкам, выявляющим, не изменилось ли их качество в процессе транспортировки.

Компания активно развивает ассортимент своей розничной сети, вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса. Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии.