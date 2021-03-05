Рособрнадзор допустил возможность отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии COVID-19.

Он отметил, что в прошлом году от экзамена отказались около десяти процентов выпускников, передает РИА Новости.

"В этом году будет примерно так же. Десять процентов — немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше", — сказал Музаев.

В этом году выпускники, не собирающиеся поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ — для получения аттестата достаточно будет сдать Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. В Рособрнадзоре не исключают, что такая практика может стать постоянной.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены одиннадцатиклассники будут сдавать с 25 мая по 16 июня, дополнительный период — с 13 по 17 июля и с 3 по 15 сентября.