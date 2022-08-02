Росомаха вышла на пробежку в нацпарке Карелии (ВИДЕО)

фото: кадр из видео / Национальный парк «Паанаярви»

Россомаха попала в фотоловушку в национальном парке «Паанаярви».

Видео с шустрой росомохой выложили в официальном паблике национального парка «Паанаярви». Пушистый зверек пробежал по просеке.

«Украшением природы парка являются устойчивые естественные популяции: лося, лесного северного оленя, медведя, волка, рыси, росомахи, серого журавля, лебедя кликуна, гуся гуменника, чернозобой гагары, орлана- белохвоста, скопы, глухаря. Парк „Паанаярви“ является важным резерватом жизнеспособной популяции выдры, почти полностью исчезнувшей в Карелии», — напомнили в нацпарке.

Ранее сообщалось, любопытный олененок вместе с важенкой попались в фотоловушку в заповеднике Карелии.