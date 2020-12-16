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Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному питанию зимой

Новости. Общество
19:10, 17 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Специалисты Роспотребнадзора Карелии рекомендуют в зимнее время придерживаться нескольких простых правил питания.

В холодный период времени года огромное значение имеет поддержание иммунитета. Иммунная защита организма, работа всех его органов и систем напрямую зависит от характера питания. В зимнее время в рационе должны присутствовать пищевые вещества, необходимые для поддержания функциональной активности, обменных процессов, нормальной работы всего организма, в том числе и иммунной системы.

Естественно, что понижение температуры воздуха зимой должно вести к увеличению энерготрат организма. Таким образом, организм дает нам знать об этом, "заставляя" выбирать и активнее потреблять более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию – это, в первую очередь, продукты-источники "полезных" жиров и углеводов.

К таким продуктам, в первую очередь, относятся жирная рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки), орехи.

Необходимо также помнить о согревающих свойствах пряностей – имбиря, корицы, гвоздики. И, если возникает желание согреться с помощью пищи или напитка, отдайте предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном.

Не надо забывать и об иммунной защите в морозный период. Для ее поддержания надо употреблять пищевые источники незаменимых аминокислот (нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты, бобовые).

Также для поддержания нормального состояния иммунной системы, полезно употреблять поливитаминные, минеральные комплексы, а также специализированные обогащенные ими пищевые продукты, в том числе для питания детей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-17 19:19:06
Именно так и питаюсь. Не вижу в чем проблемы :)
Гость
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