Роспотребнадзор Карелии ищет пострадавших из-за отмены концертов в Петрозаводске

Управление Роспотребнадзора по Карелии готовит иск к концертному агентству "Интерфест" и разыскивает пострадавших.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности обращения в суд в защиту прав и законных интересов группы потребителей с исковым заявлением к ООО "Интерфест" в связи с отменой (переносом) зрелищных мероприятий (концертов) и отказом в возврате денежных средств, уплаченных за билеты, в полном объеме.

Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц допускается в случае, если ко дню обращения в суд к требованию присоединились не менее двадцати человек, пояснили в ведомстве.

Учитывая изложенное, Управление предлагает гражданам, пострадавшим от указанных действий ООО "Интерфест" и желающим присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, обращаться в отдел защиты прав потребителей по тел. (8142) 79-74-02 (начальник отдела Горина А.В.), воспользоваться разделом "Прием обращений граждан" на официальном сайте Управления или направить письменное обращение с использованием услуг почтовой связи по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26.

Напомним, что агентство "Интерфест", судя по данным на официальном сайте компании, в настоящее время занимается в Петрозаводске организацией концертов Леонида Агутина и Анжелики Варум, а также группы "Пикник".