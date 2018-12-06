Роспотребнадзор Карелии расскажет, как выбрать качественные новогодние подарки

Карельское управление Роспотребнадзора проведет "горячую линию" по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также по выбору новогодних подарков.

"В преддверии Нового года до 21 декабря проводится Всероссийская "горячая линия" по качеству и безопасности детских товаров, по выбору новогодних подарков", - говорится в сообщении.

Получить ответы специалистов на интересующие вопросы, касающиеся покупки детской одежды, обуви, карнавальных костюмов, сладких подарков, а также по вопросам оказания услуг организаторами праздничных мероприятий можно по телефону горячей линии: 8-800-200-29-28 (звонки бесплатные), а также в территориальных отделах ведомства.

Кроме того, получить квалифицированную помощь по вопросам защиты прав потребителей можно в Консультационном центре и консультационных пунктах Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия.