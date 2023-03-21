Роспотребнадзор Карелии: ситуация с качеством питьевой воды в республике остается напряженной

Только около 67 процентов населения региона получают из-под крана качественную воду.

По информации Управления Роспотребнадзора по Карелии, ситуация с качеством питьевой водопроводной воды в республике остается напряженной и требует особого внимания.

Так, по результатам социально-гигиенического мониторинга и контрольно-надзорных мероприятий в прошлом в республике доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям из распределительной сети составила 41,3%, а по микробиологическим показателям – 4,7%. Эти показатели остаются на уровне 2021 года.

«Доля населения Республики Карелия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2022 году также не изменилась и составила 66,93%», - говорится в сообщении Управления.

Напомним, в 2021 году Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой.