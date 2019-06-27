Роспотребнадзор Карелии выяснил, можно ли купаться в Кондопожском районе

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Несколько водоемов проверили на наличие бактерий и паразитов, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.
Пробы воды и почвы были отобраны с мест отдыха у воды: оз. Онежское (район Православной церкви), оз. Ниго (местечко Сюрьга, местечко Козийнаволок ул. Сандальская), оз. Войозеро (п. Березовка) по микробиологическим, санитарно-химическим, энтомологическим и паразитологическим показателям.
По результатам проведенного мониторинга установлено, что все пробы воды и почвы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.
В 2019 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Кондопожского района, утверждены не были.
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