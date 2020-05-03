Роспотребнадзор намерен снять запрет на массовые мероприятия в последнюю очередь

Массовые мероприятия после снятия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции разрешат в последнюю очередь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на интервью главы Роспотребнадзора, которое она дала "России 24".

"Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой",— сказала Попова

Ранее Анна Попова заяляла, что послабления начнутся с отмены запрета на занятия спортом на свежем воздухе и прогулки небольшими группами.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что сейчас есть надежда на снятие ограничений с 12 мая. Однако это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. Если обстановка не улучшится, и россияне будет нарушать режим самоизоляции, ограничения могут продлить.

Попова отметила, что темпы роста заболеваемости снижаются. "Мы идем в правильном направлении, чтобы мы быстрее двигались, нам нужно неукоснительно соблюдать те требования, которые есть",— сказала она.

В России до 11 мая действует нерабочий период, граждане должны соблюдать режим самоизоляции. После этого могут приниматься решения о поэтапном снятии запретов в зависимости от ситуации с COVID–19.

В Карелии проведение массовых мероприятий было запрещено из-за коронавируса в середине марта.