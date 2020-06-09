890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Владимир Путин перечислил проблемы Карелии 7
Сегодня 06:40
В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором скутерист заехал под самосвал (ФОТО) 1
Сегодня 09:31
Глава Карелии рассказал президенту РФ о причинах спада в сельском хозяйстве 4
Сегодня 10:58
Актер Ефремов в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП (ВИДЕО) 12
Сегодня 09:14
Полицейскую охрану выставили у обсерватора в центре Петрозаводска 3
Сегодня 16:08
Медведь вышел из леса и лег на трассу в Карелии (ФОТОФАКТ) 3
Сегодня 09:29

Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару

Новости. Общество
21:05, 09 Июня 2020
фото: © Иван Новиков-Двинский/ТАСС
Загрузка...

В ведомстве рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума.

Роспотребнадзор во время жары рекомендует отказаться от жирной пищи, заменить мясо на рыбу в своем рационе и пить больше жидкостей, чтобы избежать перегрева, пишет ТАСС.

"Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания", – говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Приемы пищи в самое жаркое время дня лучше исключить и перенести их на утро и вечер. Чтобы предотвратить обезвоживание рекомендуется употреблять большое количество воды, до 1,5 л в сутки, морсов, витаминизированных напитков, чая. При этом от газированных, энергетических напитков, жидкостей с повышенным содержанием сахара и алкоголя лучше отказаться. Однако увеличивать количество потребления воды все же не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

В ведомстве также рекомендуют, что при выходе из дома следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки и обязательно пользоваться летним головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их утром или вечером, когда жара спадает, а в течение дня принимать прохладный душ. Купаться можно только в местах, специально отведенных и оборудованных для этих целей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:33
Тема недели
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 2
Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие Карелии и поставил задачи, которые необходимо решить.
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2020 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»