Роспотребнадзор назвал, что обязательно нужно добавить в рацион в марте

В Роспотребнадзоре назвали сезонные продукты, которые нужно ввести в меню.

В период межсезонья организм особо требует витаминов. В марте стоит добавить в рацион побольше зелени, где содержатся необходимые организму микроэлементы и пищевые вещества, пишет 47news со ссылкой на Роспотребнадзор.

Специалисты советуют обращать внимание на чемпионов среди зелени. Первый из них — петрушка, всего 50 грамм дарят организму суточную норму витамина С, который защищает от вредных бактерий и повышает иммунитет. Также петрушка богата фолиевой кислотой, витаминами В, А, РР, Е, бета-каротином, кальцием, фосфором, железом, цинком и т.д.

Особенно в петрушке важен селен — он улучшает кожу, нормализует обмен веществ, оказывает благоприятное воздействие на деятельность ЖКТ и половой системы.

Второй вид зелени — зеленый лук. Он содержит эфирные масла, флавоноиды, каротин, магний, фтор и серу. Зеленый лук используют для профилактики авитаминоза и простудных заболеваний, также он способен улучшить структуру волос, зубов и ногтей.

Третий вид — черемша, или, по-другому медвежий лук. Зелень стимулирует моторную функцию желудочно-кишечного тракта и нормализует секрецию. Черемша снижает кровеносное давление, обладает противопростудным эффектом.

Четвертый в списке чемпионов — щавель, за богатый витаминный состав его даже называют "весенним королем". В зелень входят: щавелевая, пирогалловая и другие кислоты и микроэлементы. В народной медицине его используют, как желчегонное и противовоспалительное средство.