Роспотребнадзор назвал причину роста числа заболевших коронавирусом

В РФ отмечается рост числа заболевших с приходом новых вариантов «омикрона».

Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российские тесты умеют обнаруживать все новые геноварианты штамма.

Как сообщает РИА Новости, новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2.75, который получил название «кентавр», обнаружили в Нидерландах. Официальных данных о том, что «кентавр» более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.