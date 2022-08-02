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Роспотребнадзор не нашел несанкционированных лагерей в Карелии

Новости. Общество
13:10, 08 Августа 2022
фото: © Правительство Карелии

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Управление Роспотребнадзора по республике подвело итоги летней оздоровительной кампании.

Во время летней оздоровительной кампании 2022 года на территории республики работали 110 организаций отдыха и оздоровления детей. В них отдохнули 5497 детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Специалисты ведомства проверили 27 организаций отдыха с дневным пребыванием детей.  В результате были выявлены нарушения требований законодательства в части содержания территории и помещений, организации питания. Чаще всего регистрировались несоответствие фактического и примерного меню, несоответствие норм питания.

По результатам проведенных мероприятий составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении виновных лиц.

Случаев заезда детей в организации отдыха, имеющие отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение, не выявлено. Не нашли специалисты в регионе и несанкционированных лагерей.

Ранее сообщалось, глава Роспотребнадзора эмоционально ответила на обвинения в «похоронах» детских лагерей в Карелии.

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