Роспотребнадзор не нашел несанкционированных лагерей в Карелии

Управление Роспотребнадзора по республике подвело итоги летней оздоровительной кампании.

Во время летней оздоровительной кампании 2022 года на территории республики работали 110 организаций отдыха и оздоровления детей. В них отдохнули 5497 детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Специалисты ведомства проверили 27 организаций отдыха с дневным пребыванием детей. В результате были выявлены нарушения требований законодательства в части содержания территории и помещений, организации питания. Чаще всего регистрировались несоответствие фактического и примерного меню, несоответствие норм питания.

По результатам проведенных мероприятий составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении виновных лиц.

Случаев заезда детей в организации отдыха, имеющие отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение, не выявлено. Не нашли специалисты в регионе и несанкционированных лагерей.

Ранее сообщалось, глава Роспотребнадзора эмоционально ответила на обвинения в «похоронах» детских лагерей в Карелии.