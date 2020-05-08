Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в регионах

Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, сообщается на сайте ведомства, пишет РБК.

Ведомство предложило ослаблять антивирусные меры в регионах в следующем порядке:

На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Возобновить работу смогут «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг, исключающие одномоментный контакт большого числа людей». В первую очередь вновь откроются предприятия, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, указывает ведомство.

Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое число людей, которые могут находиться в магазине, при этом сохранится.

На третьем этапе откроются все предприятия торговли и сферы услуг — уже без ограничений по числу посетителей и площади, в том числе рестораны, кафе, гостиницы и все школы, вузы и другие образовательные учреждения, пишет РБК.

Особое предписание Роспотребнадзор подготовил для тех, кто находится в группе риска, — для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, в особенности сердечно-сосудистыми, диабетом или болезнями дыхательных органов. На всех этапах режим самоизоляции для них сохраняется.

Помимо этого, до отмены всех ограничений обязательным остается "принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы", говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Все три этапа останется обязательным и ношение защитных масок при выходе из дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции и соблюдение социальной дистанции не меньше 1,5 м.

Решение об ослаблении мер главы регионов на каждом этапе будут принимать по предложению главных санитарных врачей субъектов. Оцениваться готовность региона к снятию ограничений будет по ряду таких параметров, как коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один больной до его изоляции), количество свободных мест в больницах и охват тестированием. "Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными", — отмечает Роспотребнадзор.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что Роспотребнадзор уже подготовил методические рекомендации по организации работы с соблюдением мер безопасности и профилактики для каждого вида бизнеса. "Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны", — отметила она.

В частности, речь идет о тех рекомендациях, которые Роспотребнадзор выпустил "на опережение" для кафе и ресторанов и парикмахерских.