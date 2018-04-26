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Новости. Общество
21:05, 26 Апреля 2018

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыков

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян по выбору мяса для шашлыка в преддверии майских праздников.

Специалисты не рекомендуют покупать мясо и другие продукты в местах несанкционированной торговли, неизвестного происхождения и без сопроводительных документов, пишут "Известия".

Роспотребнадзор советует потребителям при покупке свежего мяса обращать внимание на его внешний вид и запах, а также на маркировку при покупке готового замаринованного шашлыка. Особенно внимательно нужно проверять дату изготовления. Специалисты напоминают, что производственный маринад моет храниться не более семи дней. Лучше всего, если дата будет изготовлена на банке. При покупке шашлыка в пластиковом ведерке необходимо проверить крышку, которая должна быть слегка вогнутой, но не вздутой.

Кроме того, важно обратить внимание на количество жидкости при покупке шашлыка заводского производства: охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо, залитое уксусом, наоборот выделяет сок. Помимо этого, в федеральной службе посоветовали помнить о том, что продавцы зачастую предлагают вместо охлажденного мяса повторно замороженное, чего делать нельзя.

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