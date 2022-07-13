Роспотребнадзор оценил необходимость возврата к ковид-ограничениям из-за роста заболеваемости

Необходимости возвращать ограничения из-за коронавируса на федеральном уровне нет, несмотря на рост числа заболевших в 1,5 раза за неделю.

Как сообщают «Ведомости», об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что новые подварианты штамма «омикрон» вызывают заболевание, сопоставимое по тяжести с ОРВИ. По словам Пшеничной, резкое увеличение числа госпитализаций маловероятно. Представитель Роспотребнадзора также добавила, что на сегодняшний день стремительного роста заболевших, как это было в январе этого года, также не наблюдается.

«Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — заявила Пшеничная, чьи словам цитатирует ТАСС.

Рост числа случаев заражения коронавирусом специалист объяснила тем, что подштаммы «омикрона» BA.4/BA.5 и BA.2.75 более активно передаются от человека к человеку.

Заболеваемость коронавирусом фиксируется в России растет уже четвертую неделю. 25 июля оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю этот показатель увеличился почти в полтора раза — на 48,9%.