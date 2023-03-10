Роспотребнадзор предупредил туристов о лихорадке Зика, передающейся комарами

Российских туристов предупредили о рисках заражения вирусом Зика при загранпоездках.

В связи с сообщениями в СМИ о регистрации завозных случаев лихорадки Зика в Европе Роспотребнадзор рекомендует российским туристам соблюдать меры предосторожности при посещении эндемичных регионов.

В настоящее время наибольшее число случаев лихорадки Зика выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии. С начала 2023 года случаи заболевания без летальных исходов зарегистрированы на территории 10 стран американского региона. Наибольшее число заболевших выявлено в Бразилии, Боливии и Колумбии.

Основным способом снизить риск инфицирования является:

- ношение одежды, закрывающей тело;

- использование репеллентов;

- установка противомоскитных сеток и экранов в местах пребывания.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидситуации, риски распространения заболевания в РФ отсутствуют. В России случаи заболевания лихорадкой Зика не регистрировались с 2017 года.

Лихорадка Зика (ЛЗ) – острое трансмиссивное инфекционное заболевание, в большинстве случаев протекающее бессимптомно, но иногда встречаются: повышение температуры тела, высыпания на коже, конъюнктивит, головная боль, болевые ощущения в мышцах и суставах. В исключительно редких случаях у больных отмечался паралич (синдром Гийена–Барре), а при инфицировании беременных описаны различные аномалии развития нервной системы плода, в том числе микроцефалия.

Основная передача вируса человеку реализуется при укусах комаров Aedes aegypti (комар желтолихорадочный) и Aedes albopictus (комар «Азиатский тигр»).