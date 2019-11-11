Роспотребнадзор призвал не мыть посуду антибактериальными средствами

Содержание антибактериальных компонентов в составе моющих средств нежелательно, так как они могут оставаться на посуде и формировать антибиотикорезистентность,

"В моющих средствах для посуды нежелательно использование антибактериальных средств, так как они могут остаться на обрабатываемых поверхностях и сформировать антибиотикорезистентность", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, микроорганизмы вырабатывают устойчивость к используемым антибактериальным средствам, и бороться с ними становится все труднее, пишет издание "РИА Новости".



В Роспотребнадзоре отметили, что все чистящие и моющие средства подлежат госрегистрации, ознакомиться с выданными свидетельствами можно на сайте ведомства.



"Наличие приобретенного средства в этом реестре свидетельствует о проведении его лабораторного исследования с моделированием условий использования, экспертизы и допуска в производство. И, значит, при использовании по назначению это средство не причинит вреда здоровью, если нет индивидуальной непереносимости к отдельным его компонентам", – уточняется в сообщении.



При покупке средства надо обратить внимание на внешний вид упаковки, ее целостность не должна быть нарушена, посоветовали в Роспотребнадзоре. На упаковке также не должно быть подтеков, этикетка должна прочно прилегать к ней или быть нанесена непосредственно на фирменную упаковку. В ведомстве также посоветовали воздержаться от покупки средства с криво наклеенной, блеклой этикеткой.