Роспотребнадзор проверил города в Карелии на радиацию

Значения гамма-фона не представляют опасности для здоровья населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов республики соответствуют его естественным значениям.

В Петрозаводске среднее значение мощности дозы гамма-излучения — 0,08 мкЗв/ч. Месяцем ранее этот показатель был 0,09.

В Костомукше мощности дозы гамма-излучения составляют 0,09 мкЗв/ч, в Сортавале и Сегеже - 0,11 мкЗв/ч, в Кондопоге – 0,12 мкЗв/ч. В течение месяца показатели для этих городов не изменились.