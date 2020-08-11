Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в четырех районах Карелии

Опубликованы результаты проверок в Сегежском, Сортавальском, Суоярвском и Лоухском районах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Пробы воды и почвы были отобраны в июле.

Суоярвский район:

В озере Суоярви на ул. Набережной, переулке Ржевском были обнаружены общие колимфорные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, бактерии группы кишечной палочки и энтерококки, не соответствующие нормативам.



Лоухский район:

Пробы были отобраны из озера Кереть на 1606 км автотрассы "Кола", озера Тухка в п. Пяозерский, в месте впадения реки Чупинка в Кандалакшский залив Белого Моря. Никаких нарушений не выявлено.

Сортавальский район:

Установлено, что в водах залива Ляппяярви Ладожского озера у школы академической гребли и в месте купания "Солнечный" были обнаружены общие колимфорные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии – нарушены гигиенические требования. А в почве с неорганизованного места отдыха "Солнечный" были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Сегежский район:

Вода в озерах Линдозеро и Глубокое Сярьгозеро соответствует нормативам.

Напомним, число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз.