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Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в четырех районах Карелии

Новости. Общество
11:23, 12 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Опубликованы результаты проверок в Сегежском, Сортавальском, Суоярвском и Лоухском районах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Пробы воды и почвы были отобраны в июле.

Суоярвский район:

В озере Суоярви на ул. Набережной, переулке Ржевском были обнаружены общие колимфорные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, бактерии группы кишечной палочки и энтерококки, не соответствующие нормативам.

Лоухский район:

Пробы  были отобраны из озера Кереть на 1606 км автотрассы "Кола", озера Тухка в п. Пяозерский, в месте впадения реки Чупинка в Кандалакшский залив Белого Моря. Никаких нарушений не выявлено.

Сортавальский район:

Установлено, что в водах залива Ляппяярви Ладожского озера у школы академической гребли и в месте купания "Солнечный" были обнаружены общие колимфорные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии – нарушены гигиенические требования. А в почве с неорганизованного места отдыха "Солнечный" были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Сегежский район:

Вода в озерах Линдозеро и Глубокое Сярьгозеро соответствует нормативам.

Напомним, число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз.

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Комментарии

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zanoza
2020-08-12 12:05:35
Ну нашли бактерии и кишечные палочки, а причину загрязнения этими бактериями и палочками кто будет искать и наказывать виновных?
кир
2020-08-12 11:25:32
Фекальная цивилизация. На большее не способны. :)
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