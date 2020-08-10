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Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Новости. Общество
12:53, 11 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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В месте купания петрозаводчан на улице Московской обнаружили переизбыток бактерий и фекалий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В конце июля сотрудники управления взяли пробы воды из Онежского озера в излюбленном месте массового отдыха на набережной.

В воде обнаружили переизбыток железа. 

Также результаты анализов показали, что в воде величина общих колиформных бактерий (бактерии группы кишечных палочек) превысила норму в 48 раз, а термотолерантных колиформных бактерий (фекалии) – в 240 раз.

Ранее кишечная палочка и фекалии обнаружены в заливе Ладожского озера в Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-08-11 14:40:01
Просто вы, в целом, соответствуете той жизни, в которой живете. И другой у вас не будет. :)
Беня
2020-08-11 14:33:21
Друзья мои, космический гадюшник синего цвета, под названием "планета Земля", почти весь покрыт кишечной палочкой. Ну может на Гималаях еще где-то ее немножко нет. Мы же с вами не можем не какить (ибо лопнем) и платить за очистные сооружения не горим страстным желанием. :) Отказаться от инстинкта разметки территории тоже не вариант и поэтому сколько бы вы тут не усерались, увы и увы, все будет как было :)
Те кто не согласен с имеющийся архитектурой юниверсума, могут купить себе индивидуальный бассейн, налить кипяченой воды, набухать туда хлорки и плюхаться там. :)
И потом гавно на самом деле не гавно, а добро, ибо является ценным источником азота для зеленых растений :)
Люк
2020-08-11 14:15:04
На курортах нашего юга ,показывали по телеку, первые 100 метров в море,где пляж, моча и фекалии, стоки от ливневки, которую делали только на бумаге, дерьмо по асфальту в море опустилось, после дождя , так что отдыхайте граждане на наших курортах?!?!
dkzfiles
2020-08-11 13:22:32
Онежское озеро это одно из пяти озер в мире самых крупных запасов пресной воды.
кир
2020-08-11 14:37:01
dkzfiles, так точно.
Off
2020-08-11 13:12:41
Кругом зафекалили .. за двадцать лет.
zanoza
2020-08-11 13:12:09
Всё в *овне! С "великими достижениями" подошла республика к своему столетию, будет чем порадовать высоких гостей. У собора, где собираются укладывать дорожки камнем снятым с набережной, стоит ужасная вонь от неисправной канализации (в районе памятника А. Невскому),поверх этой вони и собираются проклоадвать эти дорожки. Вот с таким колоритным душком у нас создаётся "Комфортнаи и безопасная городская среда". Мэрские, как всегда, спят.
Ткачев
2020-08-11 13:43:16
zanoza, "Всё в *овне!" Хе-хе-хе... Парфен, красава, держит планку. У Заксобрания новый асфальт на тротуаре простоял неделю, опять расковыряли. Капитализм, счастье, ... .
zanoza
2020-08-11 14:31:20
Ткачев, так у нас бес переделок уже не получается, вон бедную публичную бибилиотеку скоро совсем заремонтируют,что обрушится.
Сеня
2020-08-11 14:20:51
Ткачев, класс !
Сеня
2020-08-11 13:07:17
Такое впечатление , что в Карелии природоохранной прокуратуры практически нет и в регионе живут одни засранцы .
zanoza
2020-08-11 13:15:56
Сеня, чего,чего ,а засранцев и засланцев в избытке, а вот прокуратуры как бы и нет.
Сеня
2020-08-11 14:22:07
zanoza, видно и не нужна она , в это мутное время , жулью и ворью мешает она .
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