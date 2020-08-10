Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

В месте купания петрозаводчан на улице Московской обнаружили переизбыток бактерий и фекалий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В конце июля сотрудники управления взяли пробы воды из Онежского озера в излюбленном месте массового отдыха на набережной.



В воде обнаружили переизбыток железа.

Также результаты анализов показали, что в воде величина общих колиформных бактерий (бактерии группы кишечных палочек) превысила норму в 48 раз, а термотолерантных колиформных бактерий (фекалии) – в 240 раз.

Ранее кишечная палочка и фекалии обнаружены в заливе Ладожского озера в Карелии.