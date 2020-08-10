Кишечная палочка и фекалии обнаружены в заливе Ладожского озера в Карелии

В излюбленных местах купания жителей Лахденпохского района обнаружены бактерии группы кишечных палочек и свежие фекальные загрязнения, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Сотрудники управления Роспотребнадзора Карелии в июле провели мониторинг воды и почвы в излюбленных местах массового отдыха жителей Лахденпохского района.

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды: озеро Пайкъярви (город Лахденпохья, ул. Трубачева), в заливе Ладожского озера (Лахденпохский район, поселок Куркиеки) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что из четырех проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям (железо) две пробы воды из залива Ладожского озера в поселке Куркиеки и из озера Пайкъярви.

По микробиологическим показателям (ОКБ и ТКБ) не соответствует 1 проба – из залива Ладожского озера.

В аббревиатурах "ОКБ" и "ТКБ" зашифрованы названия тех бактерий, которые были обнаружены в заливе Ладожского озера.

ОКБ - содержание в воде общих колиформных бактерий индикатор качества питьевой воды, входят в большую группу БГКП (бактерии группы кишечных палочек), ТКБ - Термотолерантные Колиформные Бактерии (показатели свежего фекального загрязнения).